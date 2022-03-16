شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وماجد المهندس يحييان حفلاً غنائيًا فى مهرجان فبراير بالكويت.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة نصرى والنجم ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان فبراير فى الكويت، غدا الخميس 17 مارس، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.





وكانت أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه"

كما طرح مؤخرًا المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

و طرح ماجد المهندس، مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، وأغنية أخرى بعنوان "نصاب" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.