شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش: لما سمعت "الناس الرايقة" قلت لازم أغنيها مع أحمد عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم رامى عياش، ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة الثلاثاء، من برنامج "صاحبة السعادة". وكشف عياش خلال اللقاء كواليس أغنية "الناس الرايقة"، قائلا: "أغنيتى مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية جت صدفة.. سمعت ألحان من الملحن محمد يحيى قال لى اسمع الإفيه ده، عجبنى، لكن قال لى (أنت مش بتغنى شعبى) لكن اختارتها وقلت لازم أغنيها مع أحمد عدوية، هانى محروس تواصل معاه ووافق".

وتابع عياش: "فى بداياتى اشتغلت فى أماكن للسهر، وعملت فلوس وأنتجت أول أغنية لى وكانت الأولى على لبنان، بعدها اتعرض عليا شركات إنتاج كتير، وانطلقت".