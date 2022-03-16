شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة محمد رشاد فى ظهور جديد معه: إطلالة طبيعية.. ومتابعوها يتساءلون بسخرية عن تعليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غادة فتحي، خطيبة المطرب محمد رشاد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة تجمعهما، وهي ترتدي طرحة، لتضيف تعليقا أثار الكثير من الجدل قائلة: "صباحكم رضا، إطلالة طبيعية"، لتستقبل الكثير من التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي جاءت غالبيتها للسخرية والتساؤل عن سبب كتابة ذلك التعليق.



محمد رشاد وخطيبته

وظهرت خطيبة المطرب محمد رشاد فى الصورة التى استقبلت عشرات التعليقات، وهى بدون إضافة أى مكياج أو بعض مواد التجميل.

وكان رشاد أعلن فى ديسمبر الماضي عن ارتباطه من جديد بعد مرور حوالي عام من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمى للوسط الفني أو من خارجه والتى ظهرت فيما بعد بعد نشرهما صور سويا.

ونفى رشاد خلال تصريحات تليفزيونية له توجيه رسائل غير مباشرة لطليقته أو لأي شخص آخر عبر حساباته بمواقع التواصل من خلال نشره لمقاطع أغاني معينة له، قائلا: "مش بوجه رسائل مبطنة لحد، الموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض وده مش حقيقي وأغنية أنا مش شمتان ملهاش علاقة بأي حاجة".