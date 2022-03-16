شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل أربعينية ترفض الزواج فى مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد غادة شخصية شيرين وهى امرأة أربعينية تكره الرجال وترفض الزواج، رغم محاولات المحيطين بها لإقناعها بتكوين أسرة، كما أن لديها بعض المشاكل التي تحاول حلها خلال الأحداث.

مسلسل "أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It، والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين،

وتعرضت غادة عادل لوعكة صحية مؤخراً نقلت على اثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج، حيث كشفت في تصريحات تليفزيونية عن تفاصيل حالتها وقالت:"عروقى اتدمرت ومبقتش بتطلع دم وجالى حرقان فى المثانة ومهتمتش بس مع المجهود التلوث طلع على الكلى وبعدين الدم".

وأضافت غادة عادل: "أولادى اتدمروا نفسيا وطلبوا من الناس تدعيلى والحمد لله أنا مش زعلانة منهم رغم أنى برفض تداول معلومات عنى على السوشيال ميديا بس أنا خفيت بـ دعاء الناس وطلبت من الدكتور أطلع من المستشفى وسمح لى أروح رغم أنه كان رافض فى البداية ووعدته أنى هاجى أعمل تحاليل".

يذكر أن غادة عادل خاضت مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال مسرحية "في نص الليل" التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا"، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف