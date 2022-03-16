شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وغموض ودراما فى برومو "يو تيرن" لـ ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it عن البرومو الدعائى الأول لمسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل والذى يعرض على 3 قنوات هي ON والحياة، وCBC.

وسيطر على البرومو حالة من الغموض والتشويق، كما كشف البرومو عن ارتكاب النجمة ريهام حجاج حادث قتل بالسيارة لسيدة، وظهر أيضا خلال البرومو كافة عناصر وأبطال العمل من بينهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذى يعود من خلال مسلسل "يوتيرن" بعد غياب 12 عاما.

وكانت شركة العدل جروب طرحت البوستر الدعائى لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، والمقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث سيعرض طوال أيام شهر رمضان على قنوات المتحدة.

ويتواجد على البوستر في المنتصف النجمة ريهام حجاج، وعلى اليسار النجوم توفيق عبد الحميد وصفاء الطوخى وكريم قاسم ومحمود حجازى، وعلى اليمين عبير صبرى وأيمن قيسونى ومحمود حجازى.

يذكر أن مسلسل "يوتيرن" يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.