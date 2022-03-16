شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة فى الدورة الثانية من المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون عن فتح باب مشاركة الأفلام فى الدورة الثانية، التى من المقرر أن يقام فى نيويورك على مدار ثلاثة أيام 11 12 -13 نوفمبر المقبل.

ويستقبل المهرجان الأفلام اعتبارا من 15 مارس حتى موعد غايته 15 مايو فى الفئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، كما يخصص المهرجان قسما خاصا لسينما الموبايل، وآخر لمشاريع التخرج من الأكاديميات ومعهد للسينما وكليات الإعلام.

وكانت الدورة الماضية للمهرجان أقيمت فى نوفمبر الماضي، فى جامعة سانت فرانسيس فى بروكلين نيويورك، والتى كرمت خلالها الفنانة إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأهديت الدورة الماضية لروح الكاتب الراحل وحيد حامد، وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام المخرج الكبير على بدرخان، وشارك فى عضوية اللجنة، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد وليد سيف، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الفنى كمال رمزي، والموسيقار راجح داوود، والمونتير ماجد مجدي.

وحصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "قابل للكسر"، كما فاز فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل لخالد الصاوى.