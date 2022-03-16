شكرا لقرائتكم خبر عن "حسن ونعيمة" يفتتح مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بمحافظة الأقصر، الذى يقام خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس برعاية وزارة الثقافة وجامعة الأقصر وهيئة تنشيط السياحة .

بدأت فعاليات الافتتاح بحفل استعراض بعنوان "حلم وعاش" يتناول أحلام الشباب وعشقهم للمسرح، تأليف وألحان محمد مصطفى وغناء دعاء رجب وبسنت مجدى، وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بالأقصر ومن إخراج محمد مرسى .

تلاه أول عروض المسابقة الرسمية عرض "حسن ونعيمة " لفرقة الكرنك المسرحية الحرة، وتدور أحداثه بعد مقتل حسن وذبحه أمام حبيبته نعيمة التى أخذت على نفسها عدم سكوتها على ما حدث أمامها وأصرت على الثأر من أبيها وأمها في شبه محاكمة يومية .

العرض بطولة : آية البتيتى ، دينا محمد، خلود.جابر، أحمد عبد الجواد، كريم العبد، محمود الصغير، محمد سمير، محمد عرمان، مدير الفرقة مصطفى عماد الدين، إخراج عماد عبد العاطى.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن إدارة المهرجان وقع اختيارها على تكريم 8 شخصيات لهم دور كبير فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، وهم؛ المهندس عماد بيومى و د . محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر و د. مصطفى سليم أستاذ الدراما والنقد المسرحى بأكاديمية الفنون والكاتب الكبير بكرى عبد الحميد وتكريم اسم الراحل محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى .

ومن الخارج سيتم تكريم المخرج العمانى يوسف البلوشى والمخرج الفرنسى رومان لافال والممثل البولندى كريستوف روجاسيفيتش.