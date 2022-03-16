شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل اتجاهها للأفلام القصيرة مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن أجواء تصوير فيلمها القصير الجديد "أخويا" الذى طرح ضمن سلسلة " في الحب والحياة" على منصة نيتفلكس يوم 10 مارس الجارى، وتكونت السلسلة من 8 أفلام قام بإخراجهم 8 مخرجين مختلفين من الدول العربية، الفيلم الذى قام ببطولته كل من أحمد عز وبسنت شوقى والطفل أحمد حسام، والفنان القدير صلاح عبد الله.

فيلم "اخويا" هو الأول في سلسلة في الحب والحياة، هل أضاف ترتيبه كـ أول فيلم في القائمة أي عقبات إضافية عليكى أثناء التحضير والتصوير؟

ابدا، لم أكن أعرف في الأساس أن فيلم "أخويا" هو العمل الأول في الترتيب، وأظن لا توجد علاقة بـ وجود فيلمى الأول في السلسلة، من الممكن ان يكون بسبب ترتيب أبجدى، أو على حسب البلدان، او بسبب قصة الفيلم، كلها أشياء ممكنة.

بطل الفيلم الرئيسى طفل من ذوى الهمم، ايه كانت المعوقات اللى واجهتك في التعامل معه اثناء التصوير؟

على عكس المتعارف عليه، هو شخص طبيعى جدا، وهذا هو سر التعامل معه في لوكيشن التصوير، هو يشبه الأطفال الطبيعية في كل شيء، وعلى العكس انا من تسببت له في بعض الألآم، لأننى كنت اطلب منه الجرى في وسط الغيطان، وهذا أثر على ركبتيه مما أدى إلى انه سيقوم بإجراء إعادة لـ عملية بهما، لأنه حركة ركبتيه مختلفة عننا.

أحمد حسام طفل ذكى، وكان يحضر إلى التصوير حافظ لـ دوره، وكأى طفل طبيعى كان من الممكن ان يواجه صعوبة بسبب تغيير مشهد، أو تغيير في الجمل، غير ذلك، كان لطيف جدا.

ما أصعب شيء واجهك في التحضير لـ فيلم "أخويا"؟

أصعب ما واجهنى هو الانتهاء من تصوير الفيلم نفسه، خاصة مع انتهاء جميع المخرجين وخاصة المخرج خيرى بشارة من تصوير فيلمه.

كيف كانت أجواء تصوير فيلم "أخويا"؟

أنا اريد أن أقوم بـ عمل فيلم لـ كواليس العمل، ليرى متابعى سلسلة في الحب والحياة ما كان يحدث من مشادات كوميدية بين أبطال العمل، وخاصة أحمد حسام وأحمد عز.

وتتكون السلسلة من 8 أفلام قصيرة منفصلة، التي ستعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهي مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان، بداية من 10 مارس المقبل.

يحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب، وستطرح سلسلة الأفلام الجديد في 190 دولة ومترجماً بـ 33 لغة و مدبلجاً إلى 5 لغات.

تجمع السلسلة مجموعة من المخرجين العرب، الحاصلين على عدة جوائز عالمية ومحلية ، وهم المخرج هاني أبو أسعد والمخرجة أميرة دياب من فلسطين، والمخرج عبدالمحسن الضبعان من السعودية، والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة ساندرا نشأت من مصر، والمخرجة كوثر بن هنية من تونس، والمخرج محمود الصباغ من السعودية والمخرج ميشيل كمون من لبنان.

يحمل كل فيلم رؤية مخرجه ومنظوره عن الحب وكيف يعبر الأشخاص عن الحب باختلاف ثقافتهم وخلفياتهم، والقصص الدرامية في كل فيلم قصير قائمة بذاتها وليست متصلة بباقي الحلقات.