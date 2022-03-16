شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس حظه سيئ.. الفنان محمد محمود يكشف عن دوره فى مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عن تفاصيل دوره في مسلسل "دايما عامر"، وقال: "أنا أقدم شخصية أستاذ شحاتة، مدرس لغة عربية، رجل من أصل ريفي، ومخلص للغاية في عمله، ولكنه حظه سيئ، وهنا نلقى الضوء على مشكلات التعليم بشكل عام، سواء من ناحية الطلبة ومشكلاتهم، أو مشكلات المدرسين، والتفرقة بين المدارس الناشونال والإنترناشونال".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "مشكلتي في المسلسل إنني أقوم بدور مدرس، ولكنه في مدرسة حكومية، لا يعطي دروسا خصوصية، وهو ما أثر عليه ماديا بشكل كبير، وزوجته تضايقه بكلمات المعايرة والمقارنات مع أشخاص آخرين، وتعايره بعدم قدرته المادية".

وقال: "من خلال تلك المأساة يخرج الضحك، هو يتمنى أن يعيش في مستوى لائق، لكنه يعاني، وأنا يسعدني للغاية هذه الأدوار، من فضل الله أنني أستمتع بالقيام بشخصيات متغيرة ما بين الكوميدي والتراجيدي، وشخصية من لحم ودم ولها شبيه في الواقع، وهنا المشاهد يصدقها".