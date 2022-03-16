شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريم مصطفى ومحمد شاهين فى كواليس مسلسل "suits بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة تجمعها بالفنان محمد شاهين من كواليس تصوير مسلسل "suits بالعربى" الذى يتم تصويره حالياً، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it.



ريم مصطفى ومحمد شاهين فى كواليس suits بالعربى

وفى سياق متصل تواصل الشركة المنتجة للمسلسل عمليات الدعاية بطرح البروموهات الدعائية، حيث تتبع طريقة طرح برومو خاص لكل بطل من الأبطال لتعريف الجمهور بطبيعة شخصيته في العمل، حيث طرحت برومو خاص بالفنان آسر ياسين، وبرومو آخر خاص بالفنان أحمد داود، ومقرر طرح بروموهات باقى الشخصيات خلال اليومين المقبلين.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وقال منتج المسلسل طارق الجنايني، إنه سيقدم صورة غير مسبوقة لمصر في هذا العمل وغير مألوفة، مشيرًا إلى أن العمل أخذ وقتًا كبيرًا في الكتابة ليصبح واقعيًا وقريبًا من مجتمعنا المصري والعربي وليس مجرد عمل مترجم فقط.

يشار إلى أن الجنايني قد حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عامًا الماضية.