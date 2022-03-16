شكرا لقرائتكم خبر عن "كنت هموت".. شقيقة أحمد فلوكس تتعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت يسر فلوكس، شقيقة الفنان أحمد فلوكس لحادث سير، حيث نشرت على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدة صور لسيارتها عقب الحادث، وعلقت قائلة: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله عملت حادثة وكنت هموت بس ربنا كتب لي الخير الحمد لله انا بخير".





وحل النجم أحمد فلوكس مؤخرا ضيفًا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء أطلق فلوكس العديد من التصريحات الصادمة.

وقال فلوكس إنه تعرض لعدة أسحار أبعدته عن العمل، وأدت أيضًا لانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، وأحيانًا كانت تفقده حركته، على حد قوله.

وأضاف فلوكس، أن من عيوبه أنه متسرع فى قراراته وسريع الغضب، ولكنه تغلب على هذه العيوب مؤخرًا، وعن زيجاته السابقة قال مازحًا: إنها بلغت 15 زوجة أو أكثر.

وأعرب فلوكس عن اندهاشه من حال السوشيال ميديا، ورواده الذين يجرحون الناس بتعليقاتهم المريرة دون أن يشعروا، كما كشف فى حواره بالحلقة عن تفاصيل عودته إلى زوجته السابقة بعد انفصال استمر 12 عاما، وأعرب عن سعادته بهذه العودة ولم الشمل بينهم مرة أخرى وخاصة أنه اكتشف وسط أزماته أنها أصيلة وساندته أكثر من مرة.

وتناول أثناء الحوار الحديث عن بداياته فى عالم الفن، وتحدث عن المخرجين الذين لهم الفضل فى تقديمه للفن، وكانوا سبب فيما وصل إليه حتى الآن، وأضاف أنه تعرض للظلم كثيرًا من أشخاص كثيرون لم يتوقع منهم ذلك، وفى نهاية حديثه بالحلقة اعترف بأخطائه التي وقع فيها أثناء الفترة الأخيرة.















