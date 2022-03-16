القاهرة السينمائي الدولي يصدر بيانا بعد تولي حسين فهمي رئاسة الدورة الـ 44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان له، عن تولي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة الـ 44، المقرر إقامتها خلال عام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات متتالية

جاء ذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التي وجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.

كما أشارت وزيرة الثقافة إلى أنه من المقرر أن يقام خلال الأيام المقبلة تقليدا جديدا وهو حفل تسليم رئاسة المهرجان، بحضور كلا الرئيسين السابق والمنتظر.

من جانبه، علق محمد حفظي، الرئيس السابق للمهرجان، على ذلك القرار قائلا: "فخور بأربع سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمني أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما".

وتابع: "الأربع سنوات الماضية وعملي مع المهرجان أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما وأتمني أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل، التوقيت أكثر ملاءمة الآن لينتقل هذا الشرف العظيم والمسؤولية إلى شخص نحترمه جميعا وبلا شك سيواصل المسيرة تجاه ما هو أفضل".

واختتم: "كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها المستمر وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام. وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).