"لم يشارك في المشوار".. هل تخلى محمد رمضان عن تفاؤله بصبري عبد المنعم في أعماله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تبادل الفنان محمد رمضان مع الفنان صبري عبد المنعم عبارات التقدير والمحبة، التي تكشف عن توطد العلاقة بينهما.

منذ الانطلاقة الأولى لنجومية محمد رمضان في فيلم "عبده موته" 2012، ويشارك الفنان صبري عبد المنعم مع الفنان محمد رمضان، إذ جسد في الفيلم شخصية "عم راضي" الذي يرفض زواج ابنته من "عبده" لسوء أخلاقه.

وظهر سويا في فيلم "قلب الأسد" عام 2013، وجسد "عبد المنعم" شخصية "عبد الله الصواف"، ووفي عام 2014 شارك معه في فيلم "واحد صعيدي" بشخصية "أحمد الأسيوطي"، وفي العالم الذي يليه شارك معه في في فيلم "شد أجزاء" 2015.

وجسد صبري عبد المنعم شخصية "الشيخ سماحة" في فيلم "جواب اعتقال" 2017 بطولة الفنان محمد رمضان، وقدم شخصية "صلاح" في مسلسل "نسر الصعيد" عام 2018.

ويرى الفنان صبري عبد المنعم، أن الفنان محمد رمضان دائم السعي والعمل، ونجح في تحقيق نجاح كبير في وقت قصير، قال أثناء ظهوره في برنامج "القاهرة اليوم"، ردًا على أن "رمضان" يحبه ويتفاءل بوجوده في أعماله الفنية "أنا بحبه سواء موجود أو مش موجود، ومقدرش ألوم أي حد في أي حاجة، مبزعلش".

ولم يشارك الفنان صبري عبد المنعم في "المشوار" المسلسل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم، وهو بطولة الفنان محمد رمضان، إلا أنه أشاد بالمخرج محمد ياسين مخرج العمل ووصفه بأنه أفضل مخرج في مصر بعد المخرج داود عبد السيد.