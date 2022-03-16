محمد رمضان يرد على الفنان صبري عبد المنعم: "أعتز بكلامك".. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيه الفنان صبري عبد المنعم، يعبر فيه عن محبته لـ "رمضان".

قال صبري عبد المنعم في الفيديو، إن رمضان، نجم محبوب للغاية، ولطيف، والناس كلها بتحبه، ومبيعلمش حاجة في الناس، وصنع لنفسه لغة خاصة، مش مشكلة براحته".

وأشار "عبد المنعم" إلى أن "رمضان" يحب عمله للغاية، وصنع نجوميته في وقت قصير للغاية "بيقدم حاجات محدش عملها قبل كده".

أما عن رفض بعض الجمهور والفنانين للألقاب التي يطلقها محمد رمضان عن نفسه "الملك": "الناس تتقبله، ولم يفقد جماهيريته أبدًا".

ولفت الفنان صبري عبد المنعم، أن الفنان محمد رمضان يقدم عمله الدرامي مع المخرج محمد ياسين، الذي وصفه بأنه أفضل مخرج في مصر بعد المخرج داود عبد السيد.

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وعن مسلسل محمد رمضان في موسم رمضان الماضي " موسى"، قال عبدالمنعم "كل مسلسل له نجاحه، وهو مبيعملش حاجة في الناس، وهو عمل بيغني ومش مشكله براحته، وفرحان بنفسه شوية".

وأكد أنه تجمعه علاقة قوية، ومحبة بينه وبينه الفنان محمد رمضان.

ورد رمضان على ما أدلى به صبري عبد المنعم قائًلا "أستاذ صبري عبد المنعم حضرتك قيمة فنية كبيرة، وأنا تشرفت بالعمل معك، وأعتز بكلامك وقلبك الحلو".