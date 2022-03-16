مسلسلات رمضان 2022.. إثارة وغموض في برومو مسلسل "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت منصة "واتش ات" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو الدعائي لمسلسل "يوتيرن".

البرومو تظهر فيه الفنانة ريهام حجاج في خلاف مع زوجها، وتعترف لوالدها أن أحد الأشخاص يبتزها بعدما قتلت سيدة عن طريق الخطأ بسيارتها.

وعلقت الصفحة الرسمية على البرومو: "انتظروا النجمة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن، حصريا على واتش إت في جميع أنحاء العالم، رمضانك عندنا والسنة دي مش زي أي سنة".

مسلسل "يوتيرن" بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، محمود حافظ، محمود حجازي، أيمن القيسوني، نورهان، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل