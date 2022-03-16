حدث بالفن| وفاة فنان وابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث وحسين فهمي رئيسا للقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، ووفاة فنان، وابنة آخر تتعرض لحادث سيارة، وحوار يسري نصر الله، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

لماذا لم تكمل شيرين عبدالوهاب حفلها بالكويت؟

أكدت منظمة الحفلات الكويتية فاطمة حمادة، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعمد مغادرة المطربة شيرين عبدالوهاب، المسرح في حفلها الذي أقيم في الكويت يوم 11 مارس الماضي، قبل تقديم فقرتها كاملة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191488

صور| ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة: "معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا"

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا لها أثناء أداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191565

ويجز يثير الجدل بحفل موسم الرياض.. والجمهور: "سحرتك ولا سحرتلك"

أثار مطرب الراب ويجز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191547

رمضان 2022.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" (فيديو)

كشفت قناة "الحياة" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا...

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191684

شارك في "رأفت الهجان".. وفاة الفنان أحمد فوزي

أعلن الفنان منير مكرم "عضو نقابة المهن التمثيلية"، وفاة الفنان أحمد فوزي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشوار فني شارك خلاله في العديد من المسلسلات والمسرحيات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191695

حوار| يسري نصرالله: "كلمة إحنا ماسخة وبتخضني".. و"لست ضحية وقاعد على قلبكم"

شغف الحكايات، والبحث عن البهجة والدخول لعوالم غير مألوفة تشبه حواديت ألف ليلة وليلة، عناصر أساسية كانت وراء تعاون المخرج الكبير يسري نصر الله مع السيناريست محمد أمين راضي، في مسلسل" منورة بأهلها" الذي تقع أحداثه في 10 حلقات، ويُعرض على منصة شاهد VIP. عن كواليس العمل وسر تأخر تقديمه لمسلسلات وقلة رصيده السينمائي، كان لـ"الخليج 365" الحوار التالي مع يسري نصر الله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/15/2191747

وزيرة الثقافة تعلن حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي خلفا لمحمد حفظي

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/15/2191786

ابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث سيارة

تعرضت المخرجة يسر، ابنة الفنان الكبير فاروق فلوكس لحادث سيارة اليوم الثلاثاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191887

أول تعليق من أنغام على شائعة زواجها من حسين فهمي

نفت المطربة أنغام، الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجها من الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك في لقاء قصير أجرته مع برنامج et بالعربي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191684

تكريم يسرا ومحمد صبحي وعمرو الليثي وسوسن بدر بمؤتمر التميز والجودة

ينظم القائمون على المؤتمر الدولي للتميز والجودة، مساء يوم الجمعة المُقبلة 18 مارس، حفل انطلاق الدورة التاسعة في أحد الفنادق الكبرى، والذي سيشهد تكريم العديد من الشخصيات في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام، كما يهتم المؤتمر هذا العام بالمرأة ودورها في المجتمع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/15/2191825