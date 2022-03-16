عبير صبري بـ"التايجر" ومي سليم مع ابنتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، صورة لها في أحد شوارع باريس، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أعدني إلى باريس".

دنيا سمير غانم

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا مجنون بك".

عمر كمال

ونشر الفنان عمر كمال، صورة له بالأبيض عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يومكم أبيض يارب".

مي سليم

ونشرت الفنانة مي سليم، صورة لها مع ابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

كاظم الساهر

ونشر الفنان العراقي كاظم الساهر، صورا من حفله الغنائي في لوس أنجلوس، وعبر حسابه بموقع "إنستجرام".

أحمد العوضي

ونشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أحلى صباح على أخواتنا الجدعان في كل حتة".

ولاء الشريف

ونشرت الفنانة ولاء الشريف، صورة لها مع الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، من كواليس مسلسل "أبو العروسة 3"، وعلّقت عبر "إنستجرام": "مع عبد الحميد وعايدة".

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا لها وهي تتناول "آيس كريم"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إيناس عز الدين

ونشرت المطربة إيناس عز الدين، صورا لها من دبي، وعلّقت عبر "إنستجرام": "مساء الورد".

عبير صبري

ونشرت الفنانة عبير صبري، صورة لها بـ"التايجر" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اتبع قلبك أينما يقودك".