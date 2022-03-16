"الفنان المناسب في المكان المناسب".. نبيلة عبيد تهنئ حسين فهمي برئاسة القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت النجمة نبيلة عبيد، على تهنئة الفنان الكبير حسين فهمي، بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

ونشرت "نبيلة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان الكبير، وعلقت قائلة: "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي".

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي