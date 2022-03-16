زوجة الفنان خالد الصاوي تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي في تصريحات صحفية تفاصيل حالته الصحية بعد إعلانه عن تعرضه لالتهاب في الحبال الصوتية خلال الفترة الماضية.

وقالت مي إن زوجها أصيب بنزلة برد حادة أدت الى التهاب في الحبال الصوتية، نظراً لتقلبات الطقس، خاصة أنه كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، ويعود الى المنزل في ساعات متأخرة من الليل.

وكان الصاوي قد كشف خلال تصريحات صحافية عن تعرّضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، أدت الى إصابته بالتهابات شديدة في الحبال الصوتية بعد تألقه اللافت في تجسيد دور والد الشهيد “نور” خلال العرض المسرحي الذي أُقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصاوي إن حباله الصوتية تتعرض للالتهابات بصورة دائمة، وتنتابه آلام حادة مرتين في العام الواحد تقريباً، وتحديداً عندما يتعرض لإرهاق شديد في التصوير وما إلى ذلك.