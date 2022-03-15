الأمن أنهى الحفل حفاظًا على حياتها.. كيف عرّضت شيرين حياتها للخطر في حفلها الأخير؟ – تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 11:57 مساءً - تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب التريند وكل محركات البحث على جوجل منذ حفلها السبت الماضي بدولة الكويت، حيث أنها لم تتمالك نفسها على المسرح وبكـت أمام جمهورها، كما ارتدت ملابس رياضية في سابقة هي الأولى من نوعها، فضلا عن ظهورها بوزن زائد وملامحة مـرهقة

وحققت الفنانة شيرين عبد الوهـاب نجاحًا لافتًا في حفلها الأخير الذي أحيته في الكويت يوم السبت الماضي.

شيرين تحيّي جمهورها بحفلها الأخير بدولة الكويت

سبب أنهاء الأمن لحفل شيرين بالكويت

كشفت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير في الكويت، عن تعرض الحفل لتدخلات من إحدى الجهات أدت إلى ارتباك وسوء تنظيم.

وقالت فاطمة حمادة في مداخلة مع الإعلامي صبحي عطري والإعلامية بسنت شمس ببرنامج MBCTrending الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، والمطرب: آدم نزل من المسرح في موعده الساعة 11 مساء.

وبعدها بدأت وصلة شيرين عبدالوهـاب، واستغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، خاصة وأن فرقة آدم مكونة من 15 شخصا، وفرقة شيريـن عبدالوهاب كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفًا.

وأضافت: موعد بدء الحفل كان الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساءً بسبب تأخر الجمهور، أما السؤال عن استمرار وصلة شيرين لمدة ساعة واحدة فقط فيوجه للجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، لأنها أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبد الله الرويشد امتد للثالثة فجرا.

شيرين على المسرح في الكويت

وتابعت : تقريبا ثلاثة أرباع برنامج شيرين الذي تم التحضير له لم يقدم، بسبب جهات منح التصريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع.

وردًا على سؤال عن أسباب سوء التنظيم قالت: حدثت عمـلية تخـريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل.

وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والإرتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور وسيطرنا على الوضع مع رجال الأمن، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية، وطبيعي وجود شكوى من بعض الناس بعدما حدث.

وردًا على سؤال هل رفضت شيرين عمل بروفة بسبب استيائها من مشاركة آدم بدون علمها؟ قالت : لا يستطيع أي منظم حفل التعاقد مع فنان دون الرجوع إلى الفنان الأساسي، وفي البداية كان الحفل لشيرين فقط، وعندما عرضنا عليها رحبت وقالت أنا بحب آدم، أما البروفة فهي أمر يرجع للفنان، ونحن نظمنا حفل شيرين السابق في الكويت ولم تقم بإجراء بروفة.

سر إرتداء شيرين عبدالوهاب ملابس رياضية

من ناحية أخرى، كشف الصحفي أحمد أبو اليزيد بعض التفاصيل عن كواليس الحفل، ومنها أن شيرين كانت مريضة وتحاملت على ألامها لتصعد إلى المسرح وتغني للجمهور، بعد أن حصلت على حقنة مسكنة وأضاف أن شيرين عبد الوهاب كانت مصابة بنزلة برد شديدة، وأوصاها الأطباء بعدم ارتداء الفساتين بسبب برودة الجو وغنائها في مكان مفتوح، وهو ما اضطرها للظهور بالملابس الرياضية في الحفل.

وأشار أبو اليزيد إلى أن الحفل بدأ بشكل منظم للغاية، لكن مع تزاحم الجمهور أمام أبواب المسرح، خرجت الأمور عن السيطرة واضطر الأمن لإبرغ منظمة الحفل بسرعة انهائه حفاظا على سلامة شيرين عبد الوهاب والجمهور المتواجد داخل المسرح.

وبكت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بعد تقديمها لإحدى الأغاني وسط تصفيق وإشادات جماهيرية كبيرة، كما وجهت شيرين رسالة للجمهور وقالت “وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس” وتابعت ” ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة” كما امتعت شيرين عبد الوهاب الجمهور بباقة من أجمل أغانيها.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت قبل أيام تعيين المنتجة سارة الطباخ مديرة لأعمالها، وبدأت في طرح أغنيات ألبومها الجديد بشكل منفرد، وأخرها أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

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