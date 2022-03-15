صورة “ديفا” إبنة شقيق نوال الزغبي تخطف أنظار روّاد مواقع التواصل.. نُسخة من عمتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 11:57 مساءً - نشرت نوال الزغبي صورة لـ”ديفا” إبنة شقيقها مارسيل الزغبي على صفحتها الخاصة وقد حظيت الصورة بإعجاب كبيرمن قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمالها وتمنوا لها أيامًا جميلة في عيد ميلادها.

وسبق وأن لفتت الطفلة “ديفا الزغبي” لأنظار اليها مؤخرًا، بسب فيديو معايدتها لعمتها في يوم ميلادها، والذي ظهرت فيه بكامل عفويتها لتعبرعن محبتها لها وترسل لها قبلة في نهاية الفيديو.

الطفلة ديفا مارسيل الزغبي إبنة شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبي

نوال الزغبي تقوم من وقت لآخر بمشاركة فيديوهات لـ”ديفا” وشقيقتها “آنجي”، الا أن آنجي تبدو أكثر هدوءاً من “ديفا” التي تمتلك كاراكتير خاص بها، وبات ينتظرها عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي دائماً مخالفة لرأي شقيقتها “آنجي” في المنزل، وتمتلك جرأة كبيرة لا يمتلكها الكثير من الأطفال بعمرها، بالاضافة الى امتلاكها حس في الموضة والفاشن، وهذا ما يمكن أن تكون ورثته عن عمتها نوال المعروفة باهتمامها بكل ما له علاقة بعالم الأزياء، وبأنها أيقونة بالموضة منذ بداية مشوارها الفني.

نوال الزغبى تشوق الجمهور وتكشف عن غنائها تتر مسلسل يعرض فى رمضان المقبل

من ناحية أخرى، كشفت النجمة الذهبية نوال الزغبى، عن غناءها تتر مسلسل في رمضان 2022 المقبل، ولكن لم تعلن عن اسم المسلسل، واكتفت بتشويق الجمهور، حيث ردت على سؤال أحد متابعيها عن غناءها تتر مسلسل، قائلة:” رح يكون في أغنية في رمضان “.

وتحيى نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا، في أمريكا في شهر مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبى باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لأحد الجرائد المحلية إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

عن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: “شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.

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