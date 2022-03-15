نجاح كبير لجديد نوال الزغبي “لسه باجي على بالك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “لسه باجي على بالك” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من مليوني مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “لسه باجي على بالك” تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية وهي من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى أنور وتوزيع نور، وقدمتها نوال الزغبي بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

يذكر أن العمل ترك أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الكليب، وتلقت نوال الزغبي الكثير من التعليقات على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.