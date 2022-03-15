أصالة نصري.. هل أساءت إلى دولة فلسطين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الفنانة أصالة لانتقادات لاذعة وهجوم حاد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، وذلك بسبب وضعها علامة إعجاب على تغريدة عبر موقع “تويتر”.

وبدأت الأزمة عندما أبدت أصالة إعجابها بتغريدة مسيئة الى دولة فلسطين، جاء فيها: “روحت فيها يا بوتين، ما دام الفلسطينيين واقفين معاك، ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا وضيّعوها”.

وأكدت أصالة أنها لم تقرأ المنشور بالكامل قبل أن تقوم بهذا التصرف، وأنها لم تتعمّد ذلك أبداً، لكن البعض علّق بأن هذا الخطأ لا يُغتفر، خاصة أن ابنيها من زوجها السابق من أصل فلسطيني، ولذلك يجب أن تكون من أكثر الفنانات الداعمات للقضية الفلسطينية.

وحاولت أصالة إصلاح الأمر، واعتذرت لجمهورها من خلال تغريدة على “تويتر”، قالت فيها: “أحياناً بعمل لايك بسرعة بدون ما أعرف محتوى التغريدة، ولا يعتبر ذلك تبريراً عما فعلت، ولكني لن أكررها مرة أخرى”.

ورأى بعض متابعي أصالة أن هذا خطأ غير مقصود وأنها لم تتعمّد الإساءة الى الشعب الفلسطينى الذي دافعت عنه في العديد من المناسبات وقدّمت له أغنيات وطنية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرّض فيها أصالة لموقف محرج كهذا بسبب تسرّعها، إذ سبق أن نشر الفنان رامي صبري عدداً من الصور لأغنيته الجديدة “مع نفسي” عبر حسابه في “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “غداً أغنية مع نفسي”… وتسرّعت أصالة في تهنئة رامي صبري على أغنيته قبل طرحها، ولم تقرأ محتوى المنشور جيداً، وكتبت له: “الأغنية بتجنن”، ليرد الأخير: “لسه منزلتش حبيبتي”.