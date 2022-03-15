دنيا سمير غانم تثير الجدل بأمنيتها الغريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن أمنية غريبة تودّ أن تتحقق، وهي امتلاك مدينة تستضيف فيها الأطفال بسبب حبّها الكبير لهم وتعلّقها بهم، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً قالت فيه: “بتمنى يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين… اللهم احفظهم جميعاً”.

وتلقت دنيا مئات التعليقات التي أثنت على إحساسها المرهف وحبّها وتعلقها الشديد بالأطفال.

وكانت أخبار خروج مسلسل “عالم موازي” الذي تقوم ببطولته دنيا من السباق الرمضاني، قد تصدّرت محركات البحث، بعدما كانت قد أعلنت عن استئناف التصوير ليتم عرضه في رمضان المقبل… إلا أن خلافاً دبّ بين دنيا ومنتج المسلسل هشام جمال أدّى الى إلغاء دنيا لمتابعة هشام على مواقع التواصل، وذلك بسبب تأجيل الأخير عرض مسلسل “عالم موازي” في رمضان المقبل وعرض مسلسل “في بيتنا روبوت” بدلاً منه، والذي يجسد بطولته مع الفنانة الشابة ليلى زاهر ابنة النجم أحمد زاهر، وهو ما أغضب دنيا سمير غانم، بالإضافة الى تأجيل هشام جمال عَرض فيلم دنيا “تسليم أهالي” الذي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يُعرض حتى الآن من دون الكشف عن الأسباب.