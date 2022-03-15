نوال الكويتية تحتفل بمرور 39 عاماً على مشوارها الفني بحفل لا مثيل له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة نوال الكويتية عن مفاجأة مميّزة لجمهورها في الرياض، بإحياء حفل غنائي خاص بمناسبة مرور 39 عاماً على مسيرتها الفنية.

وأعلنت النجمة الكويتية عن حفلها الجديد من خلال منشور عبر تطبيق “إنستغرام” تحت شعار “نوال الآن”، وشوّقت الجمهور لحضور الحفل من خلال الكشف عن اعتمادها على تقنيات موسيقية جديدة تُستخدم للمرة الأولى في الوطن العربي… وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: “اليوم بعد 39 عاماً من الحبّ والعطاء والفن والإخلاص يسعدني أن أقدّم لكم جمهوري هذا الحفل الذي يليق بكم، والذي تم به تنفيذ أعمال لمدّة ثلاثة أشهر بتقنيات موسيقية تُقدّم لأول مرة بالوطن العربي.. ‏Musical show, One and only… ولأن مشاعري طيلة مسيرتي تلامس شعوركم، أخترت الأغنيات الأقرب لقلوبكم المُحبّة”.

كذلك نشرت شركة “روتانا” المنظِّمة للحفل، التفاصيل عبر حسابها في “تويتر”، وعلّقت على المنشور بالقول: “بين ماضي الأمس ومستقبل الغد، رحلة فنية تاريخية لن تُنسى، تعيشها قيثارة الخليج نوال الكويتية في قصة تحكيها أغانٍ وإنجازات… نوال الآن… 25 مارس، محمد عبده أرينا، قريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر”.