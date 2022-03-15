إياد نصار وقع في حبّ بطلة فيلمه.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان إياد نصار ضيفاً على برنامج “كلام في الحب” الذي تقدّمه الفنانة يسرا، حيث كشف أنه أحبّ زميلة كانت تقوم بدور البطولة أمامه في أحد أفلامه. إذ قال: “وقعت في الحب أثناء تصوير أحد أعمالي، وشعرت أنني بحب بجد وتعلقت بالبطلة، ولكن مكنش حب حقيقي، في حالات حصلت كتير أن اتنين مثلوا مع بعض وحبوا بعض في العمل واتجوزوا بعدها، وعاشوا قصص حب ناجحة، وإحنا في الأعمال بنقدم خبرة إنسانية سواء كانت رومانسي أو دراما أو أي شكل درامي تاني”.

وأضاف نصار أنه لا يحب مشاركة حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكتفي فقط بنشر أعماله ونجاحاته عليها.

وفي سياق متصل، عُرض أخيراً للفنان إياد نصار فيلم “11.11” من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً حين عرضه في دور السينما.