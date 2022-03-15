راغب علامة عن الانتخابات اللبنانية: لم يشبعوا من التدمير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع توالي إعلان لوائح المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار/مايو، خرج النجم اللبناني راغب علامة عن صمته منتقداً عودة الأسماء ذاتها إلى مجلس 2022 حيث غرّد :”الأسامي هي هي.. الانتخابات أكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير”.

ورأى أنه “مستحيل أن تتغير هذه الطبقة التي دمّرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية!”، مضيفاً “لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً. وهم يصرفون الان على الانتخابات من أموال الناس اللي سرقوها من البنوك”.

وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها راغب علامة الطبقة السياسية في لبنان بل هو في مطلع العهد الحالي أطلق أغنية “طار البلد” التي استدعت ردوداً من نواب التيار الوطني الحر عليه، إلا أن مرور الأيام وما شهدته من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي أثبت صحة كلمات الأغنية.