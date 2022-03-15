جمال سليمان.. يعاني العقبات في “ظل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجسد الفنان السوري جمال سليمان شخصية مصمم أزياء في مسلسل “ظل”.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن الشخصية تمر بالعديد من التطورات الدرامية، ويوجه خلال الأحداث العديد من العقبات التي تقف في تحقيق أحلامه، سواء على المستوى الشخصي أو العملي.وتدور أحداث مسلسل “ظل” في إطار الدراما الاجتماعية حول القضايا التي طرات على المجتمعات العربية وكيفية التصدي لها. والعمل من تأليف زهير رامي الملا، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، وكندة حنا.

ويعود سليمان إلى الدراما الشامية بعد غياب عامين منذ اخر مشاركته المسلسل التاريخي “الحرملك” الجزء الثاني، والذي جسد فيه شخصية “الكيخا جاد”.

ويواصل سليمان تصوير أحداثه شخصيته في المسلسل المصري “مين قال”. ويجسد شخصية الأب الذي يعاني من تصرفات أبنائه بالمرحلة الثانوية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية التي تجمع بين الكوميديا والفانتازيا في 15 حلقة متصلة، ويناقش المشاكل التي يواجهها المراهقين بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، العمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج نادين خان، ويشارك في بطولته أحمد داش، وديانا هاشم.