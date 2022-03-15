حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي بعد 21 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصري، قراراً بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفاً للمنتج والسيناريست محمد حفظي، ليصبح الرئيس الـ9 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعودته لرئاسة المهرجان للمرة الثانية بمشواره الفني بعد 21 عاماً.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست، مشيرة إلى أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليداً جديداً يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان، بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

ليصبح فهمي بعد ذلك القرار تاسع رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبدأت رحلة المهرجان السينمائية بعام 1976 عندما قام بتأسيسه الكاتب الصحافي كمال الملاخ، وظل رئيساً لمهرجان طوال 7 سنوات، وفي عام 1984، تولي المهمة خلفاً له لدورة واحدة المخرج كمال الشيخ، ليتولى بعدها الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة رئاسة المهرجان لمدة 12 عاماً، صنف خلالها ثاني أهم مهرجان سينمائي بالعالم فى تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990.

وترأس الفنان حسين فهمي رئاسة المهرجان خلفاً لسعد الدين وهبة في الفترة 1998 إلي 2001، لمدة 4 دورات متتالية، وأحدث طفرة بشكل المهرجان على المستوي الفني من الحضور والأفلام، ليخلفه الكاتب الصحافي شريف الشوباشي والذي ترأس المهرجان لمدة 4 دورات متتاليه من الفترة 2002 إلى 2005.

كما ترأس الفنان الراحل عزت أبو عوف رئاسة المهرجان لمدة 6 دورات متتالية من الفترة 2006 إلى 2012، وبعام 2013 تم إلغاء أقامه المهرجان نظراً لأحداث السياسية التي مرت بها مصر بتلك الفترة، ليتولى الناقد الفني سمير فريد رئاسة المهرجان لمدة دورتين من الفترة 2014 إلى 2015، وقدم استقالته لأسباب صحية، فيما تولت الدكتورة ماجدة واصف رئاسة المهرجان لمدة 3 دورات من الفترة 2015 إلى 2017، ليتولى بعد المهمة المنتج محمد حفظي لمدة 4 دورات متتالية من الفترة 2018 إلى 2021.