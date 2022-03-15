شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحتفل بعيد ميلاد مصطفى خاطر: كل سنه وانت طيب يا عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان على ربيع، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه الفنان مصطفى خاطر، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الموافق 15 مارس، حيث اتم عامه الـ 37، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "كل سنة وانت طيب يا عسل ودايما مبسوط وعقبال مليون سنة".



على ربيع ومصطفى خاطر

وشهد الخميس الماضي، عرض مسرحية كوميدية بعنوان "يا ألعب...يا أغلس"، في بوليفارد الرياض بالسعودية التى يشارك في بطولتها الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة كل من روجينا، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" تعرض على مسرح محمد العلي، وتستمر أربعة أيام، وذلك من الساعة الـ 8:30 حتى الساعة 11:30 مساءً.