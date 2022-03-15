شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعبر عن جنونها بحب التمثيل والغناء بـ"كاميرا وميكروفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن عشقها للتمثيل والغناء، مؤكدة أنها مجنونة بهما، حيث نشرت دنيا، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا مجنونة بالتمثيل والغناء"، مشيرة إلى ذلك بالرمزين التعبيرين "ايموشن" الكاميرا والميكروفون.



دنيا سمير غانم

وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

دنيا سمير غانم من النجمات التي ارتبط بها الأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.

كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".