شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل أحمد فوزى .. شارك فى "ليالى الحلمية" و"رأفت الهجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الشاب طه خليفة، وفاة الفنان أحمد فوزى، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتب: "البقاء و الدوام لله توفي إلي رحمة الله الفنان أحمد فوزي والد الأخ و الصديق دكتور أسامة فوزي، الدفنة في البساتين مقابر التونسي و إنا لله و إنا اليه لراجعون".



وفاة الفنان احمد فوزى

أحمد فوزى ممثل مصرى تليفزيونى بدأ نشاطه الفنى فى منتصف الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة متعددة فى العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، حيث شارك في العديد من المسلسلات الكلاسيكية التي تعد من أبرز ما تم تقديمه في الدراما التليفزيونية على مدار تاريخها.

وتخطى عدد أعمال أحمد فوزى 100 عمل أبرزها "رأفت الهجان"، مسلسل "الراية البيضا"، "القضاء في الإسلام"، "الوسية"، "ضمير أبلة حكمت"، "ليالى الحلمية" الجزء الرابع، "ذئاب الجبل"، "أبناء ولكن"، "عمر عبد العزيز"، "أولاد الأصول"، "الفرسان"، "هارون الرشيد"، "هوانم جاردن سيتى"، حلم الجنوبى"، أهالينا"، السيرة الهلالية"، "امرأة من زمن الحب"، "رد قلبى".

وكان آخر مشاركة للراحل في الأعمال الفنية خلال حلقة من حلقات مسلسل "ستيفا" الذى تم عرضه عام 2017، وقام ببطولته الفنان عباس أبو الحسن الذى يعتمد على الحلقات المنفضلة المتصلة مع ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من الحلقات