شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يستعد لطرح أغنية "قادرين" لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أغنية ""قادرين" وهى الأغنية الخاصة بحفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات 2022، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وقال هيثم، عبر حسابه على انستجرام: "كليب (قادرين) الأغنية الرسمية لكأس العالم للجمباز.. قريبا".



هيثم نبيل

وسبق وكشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 عن عملها خلال الساعات الماضية استعدادًا لبطولة العالم للجمباز، وتحولت الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولى إلى خلية نحل والتواجد على مدار اليوم وإقامة ورش عمل لجميع اللجان المشرفة على البطولة.

وتستضيف مصر بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات 2022، والتى تقام فى الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عدداً من الاجتماعات مع لجان البطولة للتنسيق بينهم.

وأكد أمين للجميع على أهمية دور كل فرد فى المنظومة لنجاح البطولة ووضع كل اللجان امام مسؤوليتها للخروج بالبطولة بالصورة التي تليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.