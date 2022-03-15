شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى يهنئ حسين فهمى على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السيناريست والمنتج محمد حفظى على قرار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بتولى الفنان حسين فهمى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى بدلا منه، متمنيا له التوفيق فى دورات المهرجان المقبلة، وتوجه بالشكر لكل فريق عمله الذين شاركوه خلال السنوات الماضية.



حفظى

وقال حفظى على صفحته على "فيس بوك": "فخور بأربعة سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي. أتمنى أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين فى تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلى و الإقليمى و العالمى وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة فى مصر و العالم العربى و جذب أكبر عدد من محبى السينما".

وأضاف: "كانت النية البقاء فى المنصب ثلاثة دورات فقط ولكن بسبب الظروف و التحديات منذ بداية جائحة الكورونا أصبحوا أربع سنوات اعتبرها من أهم خطوات مسيرتى مع السينما وأتمنى أن يجنى المهرجان ثمارها فى المستقبل".

وتابع: "كل الشكر والامتنان لمعالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها المستمر وفريقى الذى عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام. وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمى على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق".

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أعلنت عن تولي النجم حسين فهمى رئاسة المهرجان بعدما تولى رئاسته بعد رحيل سعد الدين وهبة حيث ترأس فهمي 4 دورات متتالية من 1998 وحتى 2001.