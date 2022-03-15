شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري بفستان تايجر في أحدث جلسة تصوير احتفالاً بعيد ميلادها × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع أمس الاثنين الموافق 14 مارس، حيث ارتدت عبير فستان "تايجر" أظهر رشاقتها بشكل كبير، ونشرت الصور على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا ولاقت اعجاب متابيعها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.

واحتفلت عبير صبري، بعيد ميلادها أمس، في لوكيشن تصوير مسلسل "يوتيرن" بعدما فاجأتها النجمة ريهام حجاج بتزيين اللوكيشن بالبالونات واحضار التورتة، لتدخل عبير صبرى وتفاجأ بالاحتفالية ونشرت عبير فيديو الاحتفال وعلقت:"مفاجأه الاحتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج واحنا في تصوير "يوتيرن"، ميرسي ياريكووووو بحبك أوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير".

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن عبير صبرى شاركت كضيفة شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهي" الذى تم عرضه على قناة cbc من 18 حلقة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

وتستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.



عبير صبرى فى احدث فوتوشوت احتفالا بعيد ميلادها



عبير صبري



عبير صبرى فى احدث جلسة تصوير



عبير صبرى بفستان تايجر فى أحدث فوتوشوت