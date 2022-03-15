شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "المشوار" ترند على يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل برومو مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان قائمة ترند موقع "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث تم اطلاق البرومو مساء أمس الاثنين على يوتيوب وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلقة، ولاقى اشادات من قبل المتابعين وسط توقعات بان يكون المسلسل من أبرز أعمال دراما رمضان المقبل.



برومو المشوار ترند

ويجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.