شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ حسين فهمي على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نبيلة عبيد، على تهنئة النجم حسين فهمي، على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة له وكتبت "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان المناسب في المكان المناسب".

الفنان حسين فهمي هو احد أيقونات السينما المصرية تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عمل فني طوال رحلته الفنية التى بدأها عام 1970 ، كما سبق وتولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات فى الفترة من 1998 – 2001 واستطاع خلال تلك الدورات إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته، وخلال مسيرته الفنية حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة، كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل» في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

وتأتي عودة حسين فهمي رئيسا للمهرجان خلفا للمنتج محمد حفظي ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.