شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام مصرية تشارك فى معمل مهرجان البحر الأحمر فى دورة برنامج 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، وهي 6 مشاريع سعودية و6 من بقية أنحاء العالم العربي، تضم أصواتاً ومواهب جديدة وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.

وفي دورة برنامج 2022 يقدّم المعمل 5 ورش عمل تم تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي كافة مراحله العملية والإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستُقام في جدة من 1 - 10 ديسمبر 2022.

المشاريع التي تم اختيارها هي 6 مشاريع من السعودية، و6 توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، فيما تشكّل المواهب النسائية في مجالات الإخراج والإنتاج والتأليف 50٪ من أعداد المشاركين، ويأتي ذلك فيما تؤكّد السعودية على التزامها لتطوير قطاع السينما، لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة، حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل فيما نجحت السعودية باجتذاب العديد من الإنتاجات العالمية التي تم تصويرها في المملكة، مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية.

وتأتي المشاريع المشاركة كالتالي

المشاريع السعودية

مواسم الحب والحرب

عن رواية للكاتبة: أمل الفاران

تأليف: هناء العُمير، سهى سمير

إخراج: هناء العُمير

إنتاج: سهى سمير

آخر أيام الصيفية

تأليف وإخراج: محمد الجبرين

إنتاج: رغد باجبع

عش الغربان

تأليف: فراس المشاري، تقوى علي

إخراج: فراس المشاري

إنتاج: رزان الصغير

القيس

تأليف: لجين حسين، عبد الرحمن حكيم

إخراج: لجين حسين

إنتاج: عبد الرحمن حكيم

تهويدة

تأليف وإخراج: عمر العميرات

إنتاج: أسد الكريمي

ياجوج: لعن إرم

تأليف: مراد الدين العمايرة

إخراج: فهمي فرحات

إنتاج: جمانة القريش

المشاريع المشاركة | المشاريع العربية

المستعمرة (مصر، فرنسا)

تأليف وإخراج: محمد رشاد

إنتاج: هالة لطفي

من الربع إلى الخميس في الجزائر العاصمة (الجزائر، فرنسا)

تأليف وإخراج: صوفيا دجاما

إنتاج: أوريلي تورك

هابيل، قابيل (مصر، الولايات المتحدة، فرنسا)

تأليف: عمر موليك

إخراج: دينا عامر

إنتاج: كريم أمير

دوغماس (الجزائر، فرنسا)

تأليف وإخراج: صلاح إسعاد

إنتاج: تقي الدين إسعاد

حزب العلكة (لبنان)

تأليف: راني نصر

إخراج: سماح القاضي

إنتاج: ميشيل أيوب

عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن (مصر)

تأليف وإخراج: مراد مصطفى

إنتاج: سوسن يوسف