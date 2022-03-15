شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ 44 .. تعرف على المحطات المؤثرة فى حياة رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء 15 مارس الفنان رامى صبرى بعيد ميلاده الـ 44، ويعتبر رامى من الملحنين الذين نجحوا في مجال الغناء، وأثبت موهبته الغنائية التي أخفاها فى بداية عمله بالوسط الموسيقى بسبب إزدحام الساحة بالكثير من المطربين فى ذلك الوقت.

ومن أهم المحطات المؤثرة في مسيرة حياة رامى صبرى هى تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، وخاصة إنه كان تربطهما علاقة صداقة قوية جدا نتج عنها التعاون بينهما فى عدة أغانى، وذاع صيته فى مجال التلحين، مما أدى إلى التعاون مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.

وفي سنة 2005 ألتقى رامى صبرى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية، وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبى الأولانى"، مع تصوير ثلاث أغاني منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبي الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك"، وحققت هذه الأغانى بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل "ألف ما شاء الله عليك" و"هتبعد يوم" و"لا يا قلبي" و"ليالي" نجاحا لافتا.

و بعد نجاح هذا الألبوم بدأ في إجراء حفلات فنية شبابية، كما شارك في عدة حفلات أخرى كحفلات دفعات التخرج وحفلات الجمعيات والمؤسسات من هنا بدأ نجاح المطرب الفنى.