شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يعود لمهرجان القاهرة رئيسًا بعد 20 عامًا من آخر دورة رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 20 عاما من آخر دورة تولى رئاستها حسين فهمي، أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن تولي حسين فهمي رئاسة المهرجان بعدما تولى رئاسيته بعد رحيل سعد الدين وهبة حيث ترأس فهمي 4 دورات متتالية من 1998 وحتى 2001.

الفنان حسين فهمي هو احد أيقونات السينما المصرية تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا طوال رحلته الفنية التى بدأها عام 1970 ، كما سبق وتولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات فى الفترة من 1998 – 2001 واستطاع خلال تلك الدورات إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته وخلال مسيرته الفنية حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل» في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

وتأتي عودة حسين فهمي رئيسا للمهرجان خلفا للمنتج محمد حفظي ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليدا جديدا يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.