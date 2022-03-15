شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة حفل لنجم الراب العالمى شون بول فى بوليفارد رياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية،حفلاً غنائيًا في "بوليفارد رياض سيتي" بالسعودية، يحييها فنان الراب الجامايكي الفائز بجوائز عالمية "شون بول"، وذلك في 18 مارس الجاري، وتأتي الحفل ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض ضمن 7500 يوم فعالية، كما تشمل الحفلة عرض أوركسترا عالميًّا و"درونز" وعرضًا مرئيًّا.

وفي سياق متصل شهد موسم الرياض عرض مسرحية "يا ألعب يا أغلس" للفنان أشرف زكى بموسم الرياض، والمسرحية من بطولة روچينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، حمدى المرغنى، ويزو، محمد ثروت، ميريهان حسين، مصطفى سليمان، وديكور محمود سامى، وإخراج أشرف زكى.

وقدم أشرف زكي آخر عروضه المسرحية عرض "المسرح وحشنا" على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون خلال الاسابيع الماضية، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إيهاب فهمى والفنان جمال عبد الناصر وعدد من قيادات أكاديمية الفنون، وقبل بداية العرض وقف الحاضرون دقيقة حدادًا على روح الراحلين جلال الشرقاوي وسمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.

عرض "المسرح وحشنا" من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي، العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.