شكرا لقرائتكم خبر عن مش اعتزال دى راحة علشان الأولاد .. حقيقة توقف ساندرا بولوك عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ساندرا بولوك خلال لقاءها مع برنامج et، أنها ستتوقف عن التمثيل في الفترة الحالية وذلك من أجل الحرص علي التواجد بشكل أكبر مع أولادها لويس وليلي حيث تجد سعادتها، مشيرة إلى أن فترة التوقف هذه لا تعرف هل ستطول أم لا ولكنها تأخذ عملها بمحمل الجد وتبذل مجهود كبير فيه علي مدار الـ 24 ساعة وبالتالي ستحاول أن ينصب كل تركيزها في الفترة الحالية علي أولادها وأن توفر وقتها لهم.

يأتي ذلك بعد قيام ساندرا بولوك بالترويج لفيلمها الجديد، في عرض خاص وهو الفيلم الذي يعرض بدور العرض في 25 مارس الجاري، وشهد مهرجان South by Southwest عرض فيلم النجوم العالميين ساندرا بولوك وبراد بيت وتشانينج تاتوم The Lost City.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة The Lost City، عن الملامح الأولى للفيلم الذى يشارك في بطولته النجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter، الفيلم الذي يقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتهاFortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.