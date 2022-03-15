شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة بكواليس مسلسل "العائدون" فى بلغاريا × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده مسلسله الجديد "العائدون" في أكثر من ديكور بالقاهرة، وذلك بعد انتهائه من المشاهد الخارجية والتي تم تصويرها خارج مصر ما بين الأردن لمدة 3 أيام، وأوروبا بدولة بلغاريا لمدة 4 أيام، لاسيما وأن جزء كبير من أحداث العمل يعتمد على التصوير خارج مصر.

مسلسل "العائدون" يعرض حصرياً على قناة DMC ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

وقال مؤلف "العائدون" باهر دويدار قبل أيام في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"مع الإعلامية إنجي القاضي، إن مسلسل "العائدون" المنتظر عرضه في رمضان المقبل على شاشة dmc، يختلف تماما عن مسلسل "هجمة مرتدة"، وليس امتدادًا للمسلسل الأخير كما يردد البعض.

أضاف دويدار، في أن المسلسل مستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في المنطقة العربية، ويظهر كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.

وأوضح السيناريست باهر دويدار، أن الفنان أمير كرارة يجسد شخصية رجل أمن بشكل مختلف تماما عما قدمه في مسلسل "كلبش" و"الاختيار"، قائلا: "الشخصية مختلفة عن سليم الأنصارى وأحمد منسى، ونحن صورنا نصف المسلسل حتى الآن، وأنا أكتب في آخر 5 حلقات من مسلسل العائدون".



النجم امير كرارة



النجم أمير كرارة



امير كرارة فى بلغاريا من كواليس العائدون



امير كرارة فى بلغاريا



امير كرارة فى تصوير العائدون ببلغاريا



امير كرارة فى كواليس تصوير العائدون فى بلغاريا



امير كرارة والمخرج احمد نادر جلال



امير كرارة وامينة خليل فى بلغاريا



امير كرارة وامينة خليل