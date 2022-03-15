شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة آن تمنح المخرج ستيف ماكوين لقب فارس فى حفل بقلعة وندسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الحساب الرسمى للقصر الملكى البريطانى، عبر موقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، المخرج ستيف ماكوين، الفائز بجوائز "الأوسكار وBAFTA وGolden Globe"، بعد منحه لقب فارس، من قبل الأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث الثانية، فى حفل تكريم نظم فى قلعة وندسور.

ونشر الحساب الملكى البريطاني، صورة من مراسم تكريم المخرج البريطانى فى القلعة الملكية، وكتب فى تعليقه عليها: "مبروك يا سيدى ستيف ماكوين.. حصل المخرج الفائز بجائزة الأوسكار وBAFTA وGolden Globe، اليوم، على لقب الفروسية من الأميرة الملكية آن، خلال حفل تكريم أقيم فى قلعة وندسور".



الأميرة آن تمنح لقب الفروسية للمخرج ستيف ماكوين

وعلى جانب آخر، شاركت الأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث الثانية – نهاية الأسبوع الماضى - فى زرع شجرة، احتفالاً باليوبيل البلاتينى لوالدتها ملكة بريطانيا، ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة عبر تويتر، صورة من زراعة الشجرة، وقال فى تعليقه عليها: "زرع شجرة اليوبيل البلاتيني، انضمت الأميرة الملكية إلى المجلس البيئى لمدرسة واتشفيلد الابتدائية، لتكريس شجرة لليوبيل البلاتينى، يتم تشجيع جميع المدارس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة على زرع #JubileeTree وإضافتها على الخريطة التفاعلية".