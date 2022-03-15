أول تعليق من محمد حفظي بعد تولي حسين فهمي رئاسة القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السابق، التعليق على تولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة المهرجان في دورته القادمة.

وقال "حفظي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "فخور بأربعة سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمني أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما".

وتابع: "كانت النية البقاء في المنصب ثلاثة دورات فقط، ولكن بسبب الظروف والتحديات منذ بداية جائحة كورونا أصبحوا 4 سنوات أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما، وأتمنى أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل".

وأضاف: "كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمها المستمر وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان بعد عام".

واستكمل: "خالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول، وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق"

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي