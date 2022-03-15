فن ومشاهير

تكريم يسرا ومحمد صبحي وسوسن بدر في الدورة التاسعة لمؤتمر التميز والجودة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم القائمون على المؤتمر الدولي للتميز والجودة، مساء يوم الجمعة المُقبلة 18 مارس، حفل انطلاق الدورة التاسعة في أحد الفنادق الكبرى، والذي سيشهد تكريم العديد من الشخصيات في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام، كما يهتم المؤتمر هذا العام بالمرأة ودورها في المجتمع.

الدورة الجديدة تحمل اسم الدكتورة أنيسة حسونة التي توفيت قبل يومين، وسيتم تكريم النجوم: محمد صبحي، ويسرا، وسوسن بدر، ويوسف الشريف، وسيد رجب، وصابرين، وحنان مطاوع، والمايسترو نادرعباسي، والسوبرانو أميرة سليم.

كما سيشهد الحفل تكريم حمادة هلال، إدوارد، مي عمر، ومي سليم، وذلك لتميزهم ودورهم الفني والإنساني، كما سيتم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا