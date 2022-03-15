تكريم يسرا ومحمد صبحي وسوسن بدر في الدورة التاسعة لمؤتمر التميز والجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم القائمون على المؤتمر الدولي للتميز والجودة، مساء يوم الجمعة المُقبلة 18 مارس، حفل انطلاق الدورة التاسعة في أحد الفنادق الكبرى، والذي سيشهد تكريم العديد من الشخصيات في مختلف المجالات، منها الطب والسياسة والثقافة والرياضة والفن والإعلام، كما يهتم المؤتمر هذا العام بالمرأة ودورها في المجتمع.

الدورة الجديدة تحمل اسم الدكتورة أنيسة حسونة التي توفيت قبل يومين، وسيتم تكريم النجوم: محمد صبحي، ويسرا، وسوسن بدر، ويوسف الشريف، وسيد رجب، وصابرين، وحنان مطاوع، والمايسترو نادرعباسي، والسوبرانو أميرة سليم.

كما سيشهد الحفل تكريم حمادة هلال، إدوارد، مي عمر، ومي سليم، وذلك لتميزهم ودورهم الفني والإنساني، كما سيتم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.