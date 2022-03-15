بصحبة هدى سلطان.. هالة صدقي تنشر صورة نادرة من كواليس "أرابيسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة نادرة تجمعها بالفنانة الكبيرة هدى سلطان من كواليس مسلسل "أرابيسك".

وعلقت "هالة" على الصورة قائلة: "الست العظيمة دي الأستاذة هدى سلطان، كانت مثلي الأعلي في اختياراتها، صورة من مسلسل أرابيسك".

مسلسل "أرابيسك – أيام حسن النعماني" يعتبر من كلاسيكيات الدراما العربية، وعرض العمل عام 1994، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

"أربيسك" بطولة: صلاح السعدني، هدى سلطان، كرم مطاوع، هالة صدقي، هشام سليم، المنتصر بالله، عهدي صادق، نادية رشاد، أبو بكر عزت، سهير المرشدي، لوسي، حسن حسني، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد.