إيرادات الاثنين.. "حامل اللقب" الثاني و"11:11" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الاثنين 14 مارس إيرادا بلغ 270 ألفًا و127 جنيها، موزعة على النحو التالي:

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 88 ألفًا و118 جنيها

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

حامل اللقب

وجاء فيلم "حامل اللقب" في المركز الثاني بعد تحقيقه 85 ألفا و24 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 72 ألفًا و772 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 12 ألفًا و126 جنيها.

تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

قمر 14

في المركز الخامس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 7 آلاف و13 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

11:11

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 5 آلاف و74 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.