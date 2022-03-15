محمد رمضان: مسلسل "المشوار" مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوق النجم محمد رمضان، جمهوره، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "everyday".

ونشر رمضان، فيديو من سيارته مصحوبا بمقطع من الأغنية، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي.. استشيروا بعض وقولولي أنزلها الخميس الجاي.. قريبا".

أغنية "everyday" تجمع محمد رمضان بالمطرب النيجيري دامي بعدما التقى به خلال تسلمه جائزة "الأغنية الأكثر شعبية".

وكان من المقرر أن يطرح أغنية "everyday" يوم 3 مارس الجاري.

ويخوض النجم محمد رمضان، سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" مع النجمة دينا الشربيني، من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.