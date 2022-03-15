ويل سميث يردّ على شائعات “خيانة زوجته”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 4:06 مساءً

بعدما علّقت مضيفة حفل توزيع جوائز “بافتا”، ريبل ويلسون، على غياب ويل سميث وزوجته عن الحفل ملمحة الى وجود خيانة، رد الممثل الاميركي على هذه الأقاويل.

واضطر “سميث” للرد على هذه الدعابة وتوضيح موقفه من جديد، عند حلوله ضيفاً على قناة CBS، بقوله: “من جديد أؤكد أنه لم تكن هناك خيانة في زواجي، لقد تحدّثت مع (جادا) عن كل شيء، لم يفاجأ أي منا الآخر بأي شيء على الإطلاق”.

ووفقاً لمجلة “تايلا” الأمريكية، غاب ويل سميث وزوجته عن حفل توزيع جوائز “بافتا”، بسبب حضورهما حفل جوائز النقاد في مدينة لوس أنجلوس والذي أقيم في الليلة نفسها.

ولمّحت “ويلسون” خلال الحفل إلى خيانة زوجة ويل سميث، بعد إعلان فوز الأخير بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم “الملك ريتشارد”، حيث قالت إنها كانت تظن أن أفضل أداء قام به، هو أدائه طوال العام الماضي في “ادعاء أنه موافق على كل أحباء زوجته”.

كذلك، أثارت المزحة صدمة الحضور، وتسببت في شعور عام بعدم الراحة، مما اضطر “ويلسون” لتبرير المزحة بأنه يستحقها لعدم حضوره الحفل.

وسًلطت الأضواء على “سميث” في الأعوام الأخيرة، بسبب تصريحاته عن زواجه، وكيف أنه يتمتع بعلاقة زواج مفتوحة مع زوجته جادا بينكيت سميث، دون خوف من المجتمع.

ورأى الجمهور أن مزحة “ويلسون” لا تليق، إذ علّق أحدهم على موقع “تويتر”: “نكتة ويلسون كانت سيئة للغاية ولا يوجد داعي لها على الإطلاق”.